СМИ: «Локомотив» согласился продать футболиста в турецкий клуб

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Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может перейти в клуб турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир», сообщает «Советский спорт».

По данным Fanatik, «железнодорожники» ответили принципиальным согласием на предложение лидера чемпионата Турции, но осталось согласовать некоторые детали трансфера. Сам Мануэл уже достиг соглашения с «Башакшехиром» по личному контракту. Отметим, что за клуб выступает экс-игрок «Локомотива» Мануэл да Кошта.

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Нынешний контракт 32-летнего Фернандеша с москвичами рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету португальца три гола и три передачи в 22 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Ранее воспитанник российского тренера покинул «Бешикташ».