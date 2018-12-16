В сборной рассказали об ответе Бабикова на приглашение в Хохфильцен

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Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский сообщил, что Антон Бабиков отказался приезжать на второй этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене, передает «Спорт-Экспресс».

15 декабря глава СБР Владимир Драчев заявил, что Бабиков отказался переезжать из итальянского Риднау, где выступает на этапе Кубка IBU, но сам спортсмен эту информацию опроверг.

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«Насколько мне известно, выбирали между Гараничевым и Бабиковым. Гараничев сказал, что находится в плохом состоянии для эстафеты. Бабиков тоже сказал, что не в лучшей форме. В итоге на эстафету взяли Гараничева», — объяснил специалист.

В составе сборной России в эстафете 16 декабря выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Старт гонки намечен на 16.00 мск.

Ранее в сборной России объяснили вызов Бабикова усталостью Логинова.