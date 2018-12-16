Мексиканец Альварес стал чемпионом мира по версии WBA

Мексиканец Сауль Альварес победил британца Рокки Филдинга и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе, сообщает «Советский спорт».

Поединок проходил в спортивном центре «Мэддисон Сквэр Гарден» в американском Нью-Йорке. Он завершился по решению судьи в третьем раунде после четвертого нокдауна в исполнении Альвареса.

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31-летний Филдинг потерпел второе поражение в 29 боях. Он лишился звание чемпиона мира во втором среднем весе в первом же поединке после его завоевания. 28-летний Альварес одержал 51-ю победу при двух ничьих и одном поражении от американца Флойда Мейвезера.

Ранее Яквинта одержал победу над Ли на турнире UFC.