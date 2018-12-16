Российский голкипер отразил 38 бросков в победном матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Даллас Старз» со счетом 6:4, сообщает «Советский спорт».
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами. Вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 38 из 42 бросков. Голкипер «Далласа» Антон Худобин отбил 17 из 20 бросков и был заменен после первого периода.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Даллас Старз» (Даллас) — 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
1:0 — Ландеског (Бэрри, Маккиннон) — 05:45 (5×4)
2:0 — Калверт (Ньето) — 07:57
3:0 — Рантанен (Маккиннон) — 19:45 (5×4)
3:1 – Линделль (Янмарк, Федун) — 28:36 (4×5)
3:2 — Сегин — 29:20
4:2 — Рантанен (Маккиннон, Комфер) — 34:53 (5×4)
4:3 — Сегин (Федун, Радулов) — 53:14 (5×4)
4:4 — Бенн (Сегин, Радулов) — 55:24
5:4 — Ландеског (Джонсон) — 56:40
6:4 — Маккиннон (Рантанен) — 58:37 (пустые ворота)
«Колорадо» занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ, «Даллас» — десятое.
Ранее «Питтсбург» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря передаче Малкина.