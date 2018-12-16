Сборная России U17 победила в финале Турнира четырех наций
Юниорская сборная России победила в финале Турнира четырех наций, сообщает «Советский спорт».
Российские хоккеисты в овертайме переиграли сборную США со счетом 3:2.
Автором победной шайбы стал Шакир Мухамадуллин. Также за сборную России отличились Иван Дидковский и Дмитрий Зуган.
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Ранее сборная России U18 пробилась в финал Мирового кубка вызова.
Турнир четырех наций (U-17). Финал
США — Россия — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
1:0 — Смиланик (Питерсон), 4;
1:1 — Дидковский (Пашин, Пономарев), 16;
1:2 — Зуган (Тютнев), 16;
2:2 — Смиланик (Питерсон), 54;
2:3 — Мухамадуллин, 63.