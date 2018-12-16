Овечкин стал первой звездой в матче против «Баффало»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз», сообщает «Советский спорт».

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба, а Овечкин стал автором победного буллита.

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Второй звездой матча стал нападающий «Баффало» Джек Айкел, оформивший дубль. Третьей звездой стал форвард столичных Якуб. На счету чеха заброшенная шайба.

Ранее «Вашингтон» по буллитам победил «Баффало».