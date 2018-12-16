Овечкин побил свой же рекорд в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил свой же рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В ночь с 15 на 16 декабря в рамках регулярного чемпионата НХЛ проходит матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз».

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Овечкин забросил шайбу на 34-й минуте встречи. Для Овечкина этот гол стал 29-й в сезоне. Всего за этот сезон форвард набрал 43 (29+14) очков.

Нападающий набрал очки уже в 14-м матче подряд. Это позволило ему побить свой же рекорд результативной серии, которая в сезоне-2006/07 составляла 13 матчей.

Ранее тренер «Вашингтона» поделился впечатлениями от игры Овечкина.