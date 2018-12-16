Роналду прокомментировал победу над «Торино»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал итоги матча 16-го тура итальянского чемпионата над «Торино», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на свой счет записал Роналду. Этот гол стал 5000-м в истории «Ювентуса». Туринский клуб стал первым в Серии А, кому удалось добраться до этой отметки.
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«Это была сложная игра, и поле было довольно неровным. Мы провели хороший матч, играли лучше, чем «Торино», имели больше возможностей забить и заслужили победу.
5000-й гол «Ювентуса» в Серии А? Я счастлив, но самым важным было помочь команде победить», — приводит слова Роналду Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» повторил лучший старт сезона среди топ-5 лиг Европы.