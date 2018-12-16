Тренер «Челси» высказался о дискриминации

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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал недавние инциденты с участием болельщиков клуба, передает «Советский спорт».

В игре с «Манчестер Сити» болельщик «Челси» оскорбил Рахима Стерлинга, а в игре с «Види» фанаты столичного клуба скандировали антисемитские кричалки.

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«Я уже говорил накануне матча с «Види». Что я могу ещё сказать? Могу только повторить, что осуждаю любое проявление расизма и дискриминации. Мне нужно думать о футболе, моей команде и игроках. А руководство клуба примет меры.

Дискриминация — достаточно распространённая проблема. И совершенно нормально, что люди борются сообща. Меня иногда удивляет, что все в Англии просят найти решение. У этой проблемы нет решения. И в Англии, и во Франции, и в Италии, и в других странах мира всегда найдутся неумные люди», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Ранее сообщалось, что тренер «Тоттенхэма» одержал с командой сто побед.