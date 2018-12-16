Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сделал прогноз на финал Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Он считает, что две ведущие команды чемпионата Англии — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — могут встретятся в финале Лиги чемпионов.

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«Не удивлюсь, если в финале Лиги чемпионов сыграют между собой «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В этом сезоне эти две команды невероятно сильны.

Конкретно в чемпионате Англии «Сити» пока выглядит посильнее. На данный момент они лучше любой другой команды. Но я жду, что в борьбу за титул АПЛ вскоре вступят и другие команды. Тем не менее, «Ман Сити» и «Ливерпуль» вполне могут сохранить свои нынешние позиции до конца сезона», — приводит слова Фердинанда Goal.

Манчестер Сити» после 17 игр в АПЛ занимает первое место, набрав 44 очка. «Ливерпуль» идет вторым с 42 очками, хотя имеет игру в запасе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии.