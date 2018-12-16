Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сделал прогноз на финал Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
Он считает, что две ведущие команды чемпионата Англии — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — могут встретятся в финале Лиги чемпионов.
«Не удивлюсь, если в финале Лиги чемпионов сыграют между собой «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В этом сезоне эти две команды невероятно сильны.
Конкретно в чемпионате Англии «Сити» пока выглядит посильнее. На данный момент они лучше любой другой команды. Но я жду, что в борьбу за титул АПЛ вскоре вступят и другие команды. Тем не менее, «Ман Сити» и «Ливерпуль» вполне могут сохранить свои нынешние позиции до конца сезона», — приводит слова Фердинанда Goal.
Манчестер Сити» после 17 игр в АПЛ занимает первое место, набрав 44 очка. «Ливерпуль» идет вторым с 42 очками, хотя имеет игру в запасе.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии.