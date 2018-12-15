Обладатель «Золотого мяча» жестко высказался о Месси и Роналду

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение Лионеля Месси и Криштиану Роналду не приезжать на церемонию, посвященную вручению награды «Золотой мяч», сообщает «Советский спорт».

«Не могу объяснить, почему кто-то решил не посещать церемонию, но это их выбор. Выходит, что призы для них ценны только тогда, когда они сами их получают. Думаю, это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам, и людям, голосовавшим за них на протяжении десяти лет. Однако каждый ведет себя так, как считает нужным. Здесь все просто. Роналду и Месси доминировали в футболе на протяжении последних десяти лет. Если мы говорим об игре в отдельно взятом сезоне, то здесь голоса большинства совпали. Или они ошиблись? Если мы будем выбирать, исходя из мастерства игроков, то останется только отдавать все призы Месси и Роналду и не проводить никаких голосований», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

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Модрич стал первым футболистом за десять лет, который прервал доминирование Месси и Роналду в споре за звание лучшего игрока мира.

Ранее легенда бразильского футбола Ривалдо рассказал, кого бы выбрал в голосовании за «Золотой мяч».