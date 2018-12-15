Греческий клуб выплатит «Баварии» более €32 тысяч по решению УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал афинский АЕК за махинации с билетами для болельщиков мюнхенской «Баварии» на матч Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Как передает пресс-служба организации, греческая команда умышленно завышала цену на билеты для фанатов гостей. Теперь АЕКу придется возместить ущерб немецкому клубу.

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Отмечается, что в течение месяца греки обязаны выплатить «Баварии» €32 880, то есть по €10 за каждый из 3 288 билетов, проданных немецким болельщикам.

Встреча между АЕКом и «Баварией», прошедшая 7 ноября в столице Греции, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.