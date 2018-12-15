Овечкин сравнялся с Селянне по количеству хет-триков в НХЛ

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 11-е место по количеству хет-триков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против »Каролины Харрикейнз» (6:5 Б) российский форвард оформил свой 22-й хет-трик в карьере. В предыдущей встрече с «Детройт Ред Уингз» Овечкин также забросил три шайбы в ворота соперника.

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По количеству хет-триков в НХЛ нападающий «Кэпиталз» сравнялся с финским хоккеистом Теему Селянне. Рекорд принадлежит канадскому форварду Уэйну Грецки (50).

Отмечается, что среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает первое место по этому показателю.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил рекорд лиги.