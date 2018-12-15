Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.
Во встрече регулярного чемпионата против »Каролины Харрикейнз» (6:5 Б) россиянин оформил хет-трик. Также форвард столичного клуба установил рекорд по голам в большинстве за один клуб (237).
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Вторым стал нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфле, оформивший дубль во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ).
Третьей звездой признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В матче с «Филадельфией Флайерз» канадец забросил две шайбы и отдал одну передачу.