Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/773/12095773/Dt6Yv_dWoAYq3nX-pic905-895x505-85764.jpg">

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.

Во встрече регулярного чемпионата против »Каролины Харрикейнз» (6:5 Б) россиянин оформил хет-трик. Также форвард столичного клуба установил рекорд по голам в большинстве за один клуб (237).

Реклама

Вторым стал нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфле, оформивший дубль во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ).

Третьей звездой признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В матче с «Филадельфией Флайерз» канадец забросил две шайбы и отдал одну передачу.