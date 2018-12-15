«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря хет-трику Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в Роли и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов — 6:5.

В составе «Кэпиталз» хет-триком отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для отечественного хоккеиста этот хет-трик стал вторым подряд в НХЛ. Его соотечественник Евгений Кузнецов оформил результативную передачу.

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Ранее сообщалось, что Овечкин повторил свой рекорд в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 5:6 (2:1, 2:3, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – Мартинук (Ахо, де Хаан) – 00:47 (5x5),

1:1 – Овечкин (Зигенталер, Дауд) – 03:56 (5x5),

2:1 – Ахо (Терявяйнен) – 13:18 (4x5),

3:1 – Ахо (Фолк, Терявяйнен) – 24:39 (5x4),

4:1 – Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 26:41 (5x4),

4:2 – Уилсон (Кузнецов) – 32:37 (5x5),

4:3 – Овечкин (Дауд, Карлсон) – 37:25 (5x5),

4:4 – Бойд (Карлсон, Дауд) – 38:19 (5x5),

4:5 – Овечкин (Карлсон, Бекстрем) – 49:49 (5x4),

5:5 – Уильямс – 53:48 (5x4),

5:6 – Врана – 65:00 (ПБ)