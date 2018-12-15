Моуринью сравнил команду с домом
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о трансферной политике клуба, передает «Советский спорт».
Португальский специалист уверен, что проблемы клуба нельзя решить только трансферами.
«Футбольная команда — это больше, чем покупка игроков и обновление состава. Это как дом, в который нельзя просто накупить новой мебели. Сначала нужно приложить немало усилий и закончить все работы в нем. А уже потом можно тратить деньги на покупку лучшей мебели и жить в великолепном доме», — приводит слова Моуринью Goal.
Реклама
В 17-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 16 декабря, начало в 19.00 по московскому времени.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» сделал комплимент Моуринью.