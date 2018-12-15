Салах хочет выиграть с «Ливерпулем» трофей в 2019 году

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что хочет выиграть трофей с командой в 2019 году, передает «Советский спорт».

Салах был признан лучшим игроком Африки в 2018 году. Он получил эту награду второй раз подряд.

«Здорово, что мне снова удалось победить. Я счастлив и хотел бы в следующем году победить вновь!

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В 2018 году у меня было много хороших моментов. Первый матч против «Ромы» в Лиге чемпионов был потрясающим. Я забиваю голы и помогаю своей команде набирать очки, чтобы идти на вершине таблицы. Это отличное чувство.

В 2019-м я хочу выиграть что-нибудь с клубом. Я стараюсь толкать себя вперед каждый день, чтобы помочь команде выиграть что-то», — приводит слова Салаха «Би-би-си».

Ранее сообщалось, что хавбек «Ливерпуля» считает Салаха игроком мирового класса.