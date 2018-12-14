Рианчо назвал «Спартак» лучшим клубом Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/12047239/RIAN_5685387.HR-pic905-895x505-7296.jpg">

Бывший тренер московского «Спартака» испанец Рауль Рианчо подчеркнул, что руководство клуба полностью с ним рассчиталось, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также специалист заявил, что открыт для предложений из России.

«Спартак» — лучший клуб Европы с точки зрения расчетов со своими сотрудниками. Именно Европы — не только России! Этим все сказано. Со мной рассчитались не как с главным тренером, хоть я и возглавлял команду какое-то время. В будущем хотел бы вернуться работать в Россию — меня очень многое связывает с этой страной. Дождемся начала нового сезона и посмотрим, будут ли предложения», — сказал Рианчо.

Реклама

Испанец пришел в «Спартак» летом 2018 года. Сначала он трудился помощником главного тренера Массимо Карреры, а после его увольнения и до назначения Олега Кононова возглавлял красно-белых в шести матчах.

Ранее адвокат выступила за немедленное освобождение Кокорина и Мамаева.