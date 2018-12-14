В «Формуле-1» будут финансовые ограничения

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Глава «Формулы-1» Росс Браун подтвердил введение лимита командного бюджета с 2021 года, сообщает «Советский спорт».

Ожидается, что каждая команда будет ограничена $150 млн на сезон.

«Мы проводим продуктивные обсуждения с командами. В регламенте появится лимит бюджета и более справедливое распределение доходов, поэтому итоговые финансовые показатели команд улучшатся. Никто не окажется в проигрыше», — передает слова Росса официальный сайт «Формулы-1».

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Напомним, что сейчас некоторые команды получают от владельцев чемпионата дополнительные бонусы. Например, «Феррари» получает определенную сумму только за факт своего существования.

Ранее «Формула-1» признала маневр российского пилота лучшим в 2018 году.