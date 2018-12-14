«Балтика» рассматривает кандидатуру Игнашевича на пост тренера команды

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Калининградская «Балтика» рассматривает кандидатуру бывшего защитника московского ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды, сообщает Sport24.

Генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев заявил, что игрок армейцев может занять данную должность.

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«Клуб на данный момент рассматривает и анализирует несколько кандидатов на пост главного тренера. В их числе есть и Игнашевич. Но еще не факт, что Сергею Николаевичу будет это интересно ввиду результатов команды», — сказал Качукаев.

На данный момент «Балтика» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 25 очками.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги может возглавить итальянскую «Рому».