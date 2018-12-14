СМИ: Лопетеги может возглавить «Рому»

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Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги может возглавить итальянскую «Рому», сообщает «Советский спорт».

По информации Il Tempo, испанский специалист является кандидатом на пост наставника столичной команды. Руководство клуба также рассматривает Паулу Соузу («Тяньцзинь Цюаньцзянь») и Винченцо Монтеллу («Севилья»).

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Напомним, что Лопетеги был уволен из испанской национальной команды перед началом чемпионата мира 2018 года из-за того, что он тайно подписал контракт с «королевским клубом». Мадридскую команду специалист возглавлял до конца октября по причине плохих результатов.

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