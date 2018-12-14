FINA планирует завести «черный список» для распространителей допинга

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В Международной федерации плавания (FINA) заявили о начале активной борьбы с с врачами и тренерами, способствующими распространению допинга в спорте, передает «Советский спорт».

Организация намерена создать специалист список, попав в который, специалист никогда не сможет больше заниматься спортивной деятельностью.

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«Бюро рассматривало предложения, представленные комитетами и комиссиями. Я как ответственный за работу комиссии тренеров могу сказать, что их очень беспокоит вопрос противодействия допингу. Они готовы действовать решительно в этом направлении и готовят предложение о внесении всех тренеров, врачей, которые могут быть причастны к распространению и применению запрещенных веществ, в черный список, чтобы они больше никогда в спорт не попали», — подчеркнул президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Данный вопрос поднимался на заседании бюро FINA 13 декабря.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила главу Федерации бобслея России Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.