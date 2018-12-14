Россияне Василевский и Панарин вошли в число звезд дня НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков дня, сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте лиги, третьей звездой признан российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, оформивший дубль в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).

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Второй звездой стал форвард «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер, на счету которого три очка за игру с «Флоридой Пантерз» (5:1).

Первую строчку в рейтинге занял российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 48 из 49 шайб в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1).

Ранее Василевский прокомментировал встречу с «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.