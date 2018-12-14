Россияне Василевский и Панарин вошли в число звезд дня НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков дня, сообщает «Советский спорт».
По информации на официальном сайте лиги, третьей звездой признан российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, оформивший дубль в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).
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Второй звездой стал форвард «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер, на счету которого три очка за игру с «Флоридой Пантерз» (5:1).
Первую строчку в рейтинге занял российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 48 из 49 шайб в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1).
Ранее Василевский прокомментировал встречу с «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.