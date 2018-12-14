Голкипер «Спартака» объяснил поражение в матче с «Вильярреалом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/567/12094567/RIAN_5657559.HR-pic905-895x505-59694.jpg">

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал матч против испанского «Вильярреала» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы, передает «Матч ТВ».

Голкипер объяснил поражение красно-белых.

«Мяч не шел в ворота. В принципе моментов у нас было достаточно. Как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе», — заявил Максименко.

Реклама

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба. «Спартак» завершил выступление в еврокубках на последнем месте в группе.

Ранее столичная команда установила антирекорд в Лиге Европы.