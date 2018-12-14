Голкипер «Спартака» объяснил поражение в матче с «Вильярреалом»
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал матч против испанского «Вильярреала» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы, передает «Матч ТВ».
Голкипер объяснил поражение красно-белых.
«Мяч не шел в ворота. В принципе моментов у нас было достаточно. Как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе», — заявил Максименко.
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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба. «Спартак» завершил выступление в еврокубках на последнем месте в группе.
Ранее столичная команда установила антирекорд в Лиге Европы.