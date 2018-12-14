Эксперт: с нынешним составом «Зениту» не смог бы помочь даже Марадона

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Чемпион СССР 1984 года в составе петербургского «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал матч клуба против чешской «Славии» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы, передает «Спорт уик-энд».

Эксперт назвал причины проигрыша сине-бело-голубых.

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«Если у тебя в команде нет умных полузащитников, центральных, крайних, атакующих, то хоть Дзюба у тебя в нападении будет играть, хоть Марадона, хоть Пеле, все равно ничего не сделает. Никто не отменял закон, который гласит, что какая у тебя полузащита, такая и команда. Сам же Дзюба говорит, что у нас футболистов много, только качества им не хватает. Так этими словами Артем сам расписывается в своем бессилии: если под ним никого, то и он ничего сделать не может», — подчеркнул бывший нападающий.

Также он высказался относительно выступлений других российских команд в еврокубковых турнирах.

«В еврокубках мы увидели настоящий провал. В Лиге Европы провалился «Спартак», «Локомотив» — в Лиге чемпионов. Спрашивается, зачем так рвался к чемпионству? Получил удовольствие только от игры армейцев в Мадриде. И пускай говорят, что соперник не настроился. Но в истории останется ЦСКА, Чалов, молодые ребята, сумевшие разгромить «Реал» в Мадриде», — заключил Чухлов.

«Зенит» уступил «Славии» со счетом 0:2.

Ранее «Милан» впервые за 19 лет не вышел из группы в еврокубке.