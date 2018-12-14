Василевский: я старался пережить первый период в матче с «Торонто»

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Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал матч против «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

Голкипер был признан первой звездой данной встречи, несмотря на то, что это была его первая игра после травмы.

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«Последние две недели были одними из худших в моей жизни. Я со стороны смотрел, как парни получают удовольствие на льду. Но понимал, что мне надо полностью восстановиться. А когда врач сказал, что я полностью здоров и готов играть, то был очень счастлив. Сегодня старался пережить первый период, а после уже пошло все хорошо», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Россиянин отразил 48 из 49 шайб «Торонто».

Ранее голы Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Монреалем».