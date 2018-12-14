Василевский признан первой звездой матча НХЛ против «Торонто»

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Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает «Советский спорт».

Игра прошла на на «Амали-Арене» в Тампе и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Василевский отразил 48 из 49 бросков. Вторым в топе стал форвард «Тампы» Энтони Чирелли. Третьей звездой назван российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав два очка.

Ранее шайбы Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Монреалем».