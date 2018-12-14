Тренер «Зенита» высказался об общем уровне РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об общем уровне Российской премьер-лиги (РПЛ), предает «Советский спорт».
Накануне «Зенит» проиграл «Славии» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:2, но это не помешало команде выйти в плей-офф турнира с первого места.
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Россию в еврокубках будут представлять всего две команды: «Зенит» и «Краснодар».
«Количество российских команд, которые выходят в евровесну, говорит об уровне нашего чемпионата. Рады за «Краснодар». Жаль, что не вышли остальные. Это и на рейтинге отразится. Поэтому мы всегда переживаем за наши команды в Европе», — заявил специалист.
Ранее Семак назвал причину непопадания хавбека Оздоева в заявку на матч.