Тренер «Зенита» высказался об общем уровне РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об общем уровне Российской премьер-лиги (РПЛ), предает «Советский спорт».

Накануне «Зенит» проиграл «Славии» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:2, но это не помешало команде выйти в плей-офф турнира с первого места.

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Россию в еврокубках будут представлять всего две команды: «Зенит» и «Краснодар».

«Количество российских команд, которые выходят в евровесну, говорит об уровне нашего чемпионата. Рады за «Краснодар». Жаль, что не вышли остальные. Это и на рейтинге отразится. Поэтому мы всегда переживаем за наши команды в Европе», — заявил специалист.

Ранее Семак назвал причину непопадания хавбека Оздоева в заявку на матч.