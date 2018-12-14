Рианчо призвал «Спартак» брать пример с ЦСКА

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо после неудачи в Лиге Европы призвал команду брать пример с ЦСКА, передает «Чемпионат.com».

«Спартак» занял последнее место в группе, так же, как и ЦСКА, который 12 декабря обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Барнабеу».

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«Я набрал в Лиге Европы этого сезона со «Спартаком» очков больше, чем Каррера и Кононов? Это были две тяжелые игры. Атмосфера в команде была неидеальной, но игроки в Глазго и Москве были как настоящие гладиаторы. Сложно было мотивировать команду. Я мог только сказать игрокам: «Я поеду домой 12 ноября, но вы и «Спартак» должны продолжить играть в Европе». Команда ответила мне игрой и работала фантастически.

Смог бы я выйти из группы, если бы остался? Уважайте результат. Вы никогда не сможете узнать, что было бы. Я могу только поблагодарить игроков за их усилия и доверие. Мне больно оттого, что «Спартак» не смог продолжить играть в Европе. Теперь нужно подумать о Кубке и чемпионате. «Спартак» должен быть командой. В этом сила. Им надо брать пример с ЦСКА», — заявил Рианчо.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» произойдут точечные изменения.