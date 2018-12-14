Голкипер Кержаков: проблем с мотивацией у «Зенита» не было

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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Славии», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чешской команды. Несмотря на поражение, «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

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«Итоги вы сами знаете: вышли из группы с первого места, задачу выполнили.

Проблем с мотивацией у «Зенита» сегодня не было, у нас все нормально с этим было: дали поиграть тем, кто получал мало игрового времени.

Такие удары, как у Стоха (мяч после дальнего удара залетел в ворота «Зенита» от штанги), не берутся? Да нет, любой удар можно взять, я еще не смотрел повтор… Наверное, можно было что-то сделать, не знаю. По горячим следам не могу судить.

«Славия» — это неплохая команда, но с ними можно было играть. Для них это был решающий матч, но мы, я думаю, не показали всех своих качеств — потом разберемся», — цитирует Кержакова пресс-служба «Зенита».

Ранее «Краснодар» и «Зенит» узнали возможных соперников по 1/16 финала Лиги Европы.