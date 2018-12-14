«Краснодар» и «Зенит» узнали возможных соперников по 1/16 финала Лиги Европы

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Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Накануне закончился шестой тур турнира, по итогам которого и определились все команды, которые сыграют в 1/16 Лиги Европы.

Команды разбиты на две корзины: сеяные и несеяные. Сеяные — это 12 победителей групп и четыре лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Сеяные: «Челси», «Динамо» (Киев), «Севилья», «Генк», «Айнтрахт», «Вильярреал», «Бетис», «Арсенал», «Динамо» (Загреб), «Зенит», «Ред Булл Зальцбург», «Байер», «Наполи», «Валенсия», «Интер», «Бенфика».

Несеяные: БАТЭ, «Ренн», «Краснодар», «Мальме», «Лацио», «Рапид» (Вена), «Олимпиакос», «Спортинг» (Лиссабон), «Фенербахче», «Славия» (Прага), «Селтик», «Цюрих», «Виктория» (Пльзень), «Брюгге», «Шахтер», «Галатасарай».

Первые матчи состоятся 14 февраля, ответные — 21 февраля.

Ранее тренер «Зенита» прокомментировал поражение от «Славии».