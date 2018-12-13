Кононов не разочарован своим решением по Глушакову

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о том, что не жалеет о своем решении оставить полузащитника Дениса Глушакова капитаном красно-белых, передает «Советский спорт».

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы московский клуб проиграл «Вильярреалу» и закончил выступление в еврокубках

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Глушаков был отправлен в дублю команды из-за конфликта с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой, однако при Кононове в основной состав вернулся и снова получил капитанскую повязку. Подобное решение возмутило часть болельщиков «Спартака».

Специалист, отвечая на вопрос о Глушакове, заявил, что не жалеет о своем решении. Он также отметил, что готов к давлению.

«В предыдущих клубах я был как в тихой гавани? Профессия тренера подразумевает давление, ни в какой тихой гавани я никогда не был. Конечно, давление и внимание в «Спартаке» больше, но я готов к этому, это меня стимулирует», — заключил Кононов.

Ранее «Спартак» уступил «Вильярреалу» и завершил выступление в Лиге Европы.