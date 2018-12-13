Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Славии»

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«Славия» и «Зенит» огласили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

С первых минут на поле выйдет вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков, для которого эта игра — вторая в сезоне.

«Славия»: Коларж, Цоуфал, Змргал, Олайинка, Гушбауэр, Зелены, Нгадеу-Нгаджуи, Кудела, Стох, Шкода, Соучек.

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Запасные: Коварж, Сикора, Матоушек, Дели, Бэлуцэ, Фрыдрых, Траоре.

«Зенит»: М. Кержаков, Краневиттер, Маркизио, Нету, Набиуллин, Шатов, Смольников, Мевля, Заболотный, Маммана, Эрнани.

Запасные: Лунев, Анюков, Терентьев, Дриусси, Кузяев, Мак, Мусаев.

Матч начнется в 22.55 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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