Орсер и Медведева вместе приедут на чемпионат России в Саранск

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Канадский тренер Брайан Орсер вместе со своей подопечной Евгенией Медведевой намерены посетить чемпионат России по фигурному катанию, сообщает «РИА Новости».

Спортсменка и ее наставник прилетят в Саранск на соревнование, которое будет проходить с 20 по 23 декабря.

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Напомним, 12 декабря Туктамышева попала в больницу с подозрением на воспаление легких.

До этого Орсер планировал приехать с Юдзуру Ханю на чемпионат Японии, проходящий в те же даты, однако 24-летний спортсмен получил повреждение, которое не позволило ему участвовать.

Чемпионат России станет отбором на первенства Европы и мира. Однако у Туктамышевой все равно будет шанс пробиться на эти соревнования, несмотря на пропуск всероссийского турнира. Отбор на международные старты с чемпионата России гарантировано проходят только фигуристки, занявшие первое и второе места, а третья спортсменка обычно определяется решением тренерского совета.

Ранее Алексей Мишин, тренер Туктамышевой, рассказал о том, в какой состоянии находится фигуристка.