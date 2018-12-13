Тренер сборной России: биатлонистов могут отстранить из-за дела о допинге

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Тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался относительно подозрений австрийской полиции по поводу нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами, передает ТАСС.

Наставник подчеркнул, что его подопечных могут временно отстранить от участия в соревнованиях.

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«Самое ужасное, что на фоне произошедшего с казахстанской командой возможно и отстранение наших спортсменов до выяснения обстоятельств. Мы все возмущены происходящим. После Сочи не было ни одного случая с положительной допинг-пробой у российского биатлониста, на предсезонных сборах мы сдали более 300 проб, все — чистые», — заявил Хованцев.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) временно дисквалифицировал девятерых членов национальной команды Казахстана за нарушение антидопинговых правил спустя полгода после обысков полиции Италии.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее в Госдуме опровергли информацию о нарушении биатлонистами антидопинговых правил.