«Анжи» оштрафовали на 265 тысяч рублей за поведение фанатов

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал махачкалинский «Анжи» из-за матча 17-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака», сообщает ТАСС.

Денежное взыскание составило 265 тыс рублей.

«КДК РФС принял решение оштрафовать футбольный клуб «Анжи» на 60 тыс рублей за использование трех дымовых шашек и трех взрыв пакетов, на 20 тыс — за выброс бумажной ленты на поле. Кроме того, «Анжи» оштрафован на 10 тыс рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики, и на 25 тыс — за использование несогласованного баннера. За необеспечение безопасности и появление на поле посторонних лиц, футбольный клуб «Анжи» оштрафован на 150 тыс рублей. «Спартак» оштрафован на 100 тыс рублей за скандирование ненормативной лексики и на 25 тыс. — за несогласованный баннер», — заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

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Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит факт скандирования расистских кричалок со стороны фанатов московского «Спартака» в адрес голкипера московского «Локомотива» и сборной России Гилерме позже.