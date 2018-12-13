Австрийская полиция приезжала на сбор к Шипулину

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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что австрийские полицейские приезжали на тренировочный сбор российского биатлониста Антона Шипулина, который прошел в Обертиллиахе.

«К Шипулину тоже приезжали австрийские полицейские. Известно, что российским биатлонистам советовали не афишировать никакую информацию. Но всем понятно, что необходимо все рассказывать, что происходит, в данном случае молчание подобно смерти.

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Сборная должна быть максимально открытой, людям угрожает уголовное дело, фигуранты могут даже не выехать из страны», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Обвинения были предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря. Под российским флагом в Австрии выступят Логинов, Матвей Елисеев, Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Алексей Слепов. У женщин в состав сборной России вошли Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Ульяна Кайшева.

Ранее сообщалось, что Шипулин зол допинговой «охотой на ведьм».