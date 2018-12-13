Кокорин рассказал о новогодних планах

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о планах на Новый год.

«Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит. Думаю, не только нам, а всем вообще», — рассказал футболист в письме агентству городских новостей «Москва».

Форвард добавил, что вряд ли будет отмечать Новый год, так как рано ложится спать.

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В письме Кокорин поблагодарил за поддержку неравнодушных к его судьбе, а также поздравил всех с наступающим Новым годом.

Утром 8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.