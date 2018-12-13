В ЦСКА оценили доходы от проведения матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценили доходы клуба от проведения матчей Лиги чемпионов в «Лужниках».

«Сколько заработали от проведения матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»? У нас пока нет окончательных данных по кейтерингу и фаншопу. Но можно говорить о 350 миллионах рублей», — цитирует Бабаева Sport24.

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На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА принял в «Лужниках» мадридский «Реал» (1:0), «Рому» (1:2) и «Викторию» из Пльзени (1:2).

Ранее игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился впечатлениями от победы над «Реалом».