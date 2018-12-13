СБР разбирается с обвинениями полиции Австрии в адрес российских биатлонистов

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что организация разбирается с обвинениями полиции Австрии в адрес российских спортсменов.

«Пока никаких комментариев. Разбираемся», — цитирует Драчева Sport24.

Ранее сообщалось, что полиция Австрии обвинила биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Алексея Волкова и Ирину Старых, а также тренера Александра Касперовича в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов нагрянули в отель, где располагаются члены сборной России перед стартом второго этапа Кубка мира.