Полиция Австрии обвинила Шипулина в нарушении антидопинговых правил
Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в отель, где проживает сборная России по биатлону перед стартом второго этапа Кубка мира, нагрянула полиция Австрии, передает «Советский спорт».
«Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция», — написал Губерниев в инстаграме.
Комментатор отметил, что обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также тренеру Александру Касперовичу.
«В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции. Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции», — добавил Губерниев.
Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря.
Ранее был объявлен состав сборной России на второй этап Кубка мира.
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Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!