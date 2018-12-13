Полиция Австрии обвинила Шипулина в нарушении антидопинговых правил

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в отель, где проживает сборная России по биатлону перед стартом второго этапа Кубка мира, нагрянула полиция Австрии, передает «Советский спорт».

«Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция», — написал Губерниев в инстаграме.

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Комментатор отметил, что обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также тренеру Александру Касперовичу.

«В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции. Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции», — добавил Губерниев.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря.

Ранее был объявлен состав сборной России на второй этап Кубка мира.