«Шахтер» сыграл вничью с «Лионом» и вылетел из Лиги чемпионов

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Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Жуниор Мораес. У гостей мяч забил Набиль Фекир.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам группового этапа «Манчестер Сити» с 13 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. «Лион» (восемь очков) стал второй. «Шахтер» (шесть очков) занял третье место и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Хоффенхайм» (три очка) замкнул турнирную таблицу группы F.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Лион» (Лион, Франция) — 1:1

Голы: 1:0 — Мораес, 22; 1:1 — Фекир, 65.