Главный тренер «Реала» взял вину на себя за поражение от ЦСКА

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Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари оценил крупное поражение от ЦСКА (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», передает «Советский спорт».

Наставник взял вину за поражение от армейцев на себя. Солари подчеркнул, что ему не понравились действия игроков во второй части встречи. При этом он отметил, что некоторым молодым футболистам, которые играли против ЦСКА, еще только предстоит влиться в команду.

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«Реал» провел плохой второй тайм. Мне абсолютно не понравились действия игроков во второй части встречи. Но мы испытали многих молодых игроков в этом матче, поэтому я не испытываю грусти от поражения.

Проигрывать дома — это всегда обидно. Конечно, мы ожидали не такого результата. Свист болельщиков? Они выражают свое недовольство действиями команды, это нормально. Мы всё равно уважаем и любим их.

Я рисковал, выставляя такой состав на матч с ЦСКА, поэтому вина за поражение лежит на мне. Но я всё еще уверен, что нам было необходимо дать игровое время молодым футболистам и дать отдохнуть тем, кто восстанавливался после травм», — сказал Солари изданию Marca.

Ранее сообщалось, что ЦСКА нанес «Реалу» первое крупное домашнее поражение в еврокубках в истории.