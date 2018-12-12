ЦСКА забил два гола в матче с «Реалом»

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ЦСКА обыгрывает в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» со счетом 2:0.

Армейский клуб вышел вперед усилиями нападающего Федора Чалова на 36-й минуте встречи. А уже через шесть минут удвоил преимущество армейцев Георгий Щенников. Сейчас счет в матче 2:0 в пользу армейского клуба.

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Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В данный момент проходят к концу второй тайм.

ЦСКА для прохода в плей-офф в Лиги Европы необходимо набрать больше очков, чем чешская «Виктория». Перед последним туром команды имеют в своем активе по четыре балла.

Но в случае победы чешского клуба во встрече с «Ромой», армейцы при любом результате (даже победы над «Реалом») не смогут рассчитывать на попадание в плей-офф Лиги Европы, так как «Виктория» окажется выше ЦСКА по дополнительным показателям.

К концу первого тайма счет в матче между «Викторией» — «Ромой» — 0:0, что устраивает ЦСКА.

Ранее ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Реалом».