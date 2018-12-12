Матчи Кубка Первого канала покажут в московском метро
Матчи c участием сборной России по хоккею в рамках Кубка Первого канала будут показывать в московском метрополитене, сообщает «Советский спорт».
При этом прямые трансляции игр можно будет посмотреть не только в вагонах, но и на экранах в вестибюлях, информирует пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря. Российская сборная сыграет с командами Финляндии, Швеции и Чехии.
Напомним, что матчи в московском метро также транслировали во время чемпионата мира-2018 по футболу.
Ранее стали известны сочетания звеньев сборной России на Кубке Первого канала, а также назван капитан на время турнира.