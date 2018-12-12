ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Реалом»
Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», сообщает «Советский спорт».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 20:55 по московскому времени.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Чернов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Жамалетдинов, Эрнандес.
ЦСКА для прохода в плей-офф в Лиги Европы необходимо набрать больше очков, чем чешская «Виктория». Перед последним туром команды имеют в своем активе по четыре балла.
Но в случае победы чешского клуба во встрече с «Ромой», армейцы при любом результате (даже победы над «Реалом») не смогут рассчитывать на попадание в плей-офф Лиги Европы, так как «Виктория» окажется выше ЦСКА по дополнительным показателям.
Ранее «Реал» опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против ЦСКА.