Кержаков заявил, что его жена выбрала путь клеветы и оскорблений

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Экс-форвард сборной России Александр Кержаков прокомментировал видео с рыдающим сыном, которое он опубликовал в своем инстаграме, передает Sport24.

Сын футболиста Артемий начал плакать после того, как остался наедине со своей матерью Миланой. В данный момент между супругами идет бракоразводный процесс. Кроме того, они судятся из-за того, с кем будет жить ребенок.

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Кержаков также раскрыл подробности своих взаимоотношений с супругой. По словам лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу, сторона защиты его жены считает, что он препятствует общение ребенка с Миланой.

«Вчера я предложил Милане забрать ребенка, она сначала согласилась, потом отказалась. Давайте будем честными друг перед другом, хватит поливать грязью меня и моих родных. Это видео было снято 4 дня назад, она приехала через два дня после этого видео с корреспондентами и адвокатом забирать ребенка. Якобы чтобы не наносить ребенку психологическую травму. Вот так у них проходит общение.

Мне сказали, что я препятствую их общению. На записи видно, что не препятствую. Обвиняли в том, что не даю забрать ребенка. Пожалуйста, если она хочет. Она могла сегодня приехать и забрать его, но выбрала другое. Нужно уже соотносить, что кому нужно, а кому не нужно. Это видео показывает, как проходят их встречи. И сказка о том, что ребенок кидается ей на шею и называет мамой… Давайте будем честными, можно говорить за спиной все что угодно. По-мирному, как я понял, она говорить не хочет, хотя я предлагал», — сказал Кержаков.

По заверениям Кержакова, он хотел договориться с супругой миром в суде, чтобы не травмировать ребенка. Экс-футболист считает, что его жена выбрала путь клеветы и оскорблений.

«Рекомендация суда была договориться миром, я был только за, чтобы не травмировать больше ребенка, чтобы закончилась вся грязь вокруг нас, чтобы нормально его воспитывать. У нас равные права с женой. Но человек выбирает клеветать и оскорблять меня, приписывать мне какую-то ерунду. Я делаю все ради интересов ребенка, чтобы ему было хорошо.

Перед этим видео она говорила: «Ты мешаешь мне наладить контакт с ребенком, я хочу остаться с ним один на один». Это ее выбор, но после того, как прошла минута безудержного крика, я открыл дверь, на этом встреча закончилась», — добавил Кержаков.

Ранее Кержакова направили на экспертизу к наркологу.