Хавбек ЦСКА Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Хорватский футболист получил 37,14% голосов в опросе, который совместно проводили чемпионат России, «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Напомним, что хавбек стал автором победного гола армейцев в матче с красноярским «Енисеем» (2:1).
Игрок пополнил ряды столичного клуба летом 2018 года, перейдя в аренду из ливерпульского «Эвертона».
Ранее ирландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал выступления клуба в РПЛ.
�� Никола Влашич стал лучшим игроком 17-го тура по версии пользователей ВКонтакте в совместном голосовании Российской Премьер-Лиги, а также телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 12 декабря 2018 г.
�� Полузащитник ЦСКА набрал 6 551 голоса (37,14%)#ИгрокТура #ЦСКА pic.twitter.com/GG9O9VkkxJ