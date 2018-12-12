Хавбек ЦСКА Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.

Хорватский футболист получил 37,14% голосов в опросе, который совместно проводили чемпионат России, «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

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Напомним, что хавбек стал автором победного гола армейцев в матче с красноярским «Енисеем» (2:1).

Игрок пополнил ряды столичного клуба летом 2018 года, перейдя в аренду из ливерпульского «Эвертона».

Ранее ирландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал выступления клуба в РПЛ.