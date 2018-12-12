1800 российских фанатов ЦСКА посетят матч клуба с «Реалом» в Мадриде
Стало известно количество болельщиков московского ЦСКА, которые посетят матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает «Чемпионат».
Армейцев поддержат 1800 фанатов.
Сыграют клуба на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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Начнется встреча в 20.55 по московскому времени.
Отмечается, что болельщики московского клуба выкупили всю гостевую квоту билетов.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча против «сливочных».