Полиция провела обыски в офисе «ПСЖ» из-за дела о расовой дискриминации

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Полиция провела обыски в офисе французского «Пари Сен-Жермена», сообщает ТАСС.

По информации Goal.com, правоохранительные органы прибегнули к официальному осмотру из-за дела о расовой дискриминации при наборе в академию.

Французская прокуратура начала расследование 16 ноября.

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До этого руководство «ПСЖ» признало, что скаутский отдел зачислял кандидатов в академию клуба по этнической принадлежности. При отборе кандидаты делились на четыре группы: «француз», «магриб», «Вест-Индия», «черный африканец».

Ранее французский нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле получил штраф за опоздание на тренировку в размере €100 тыс.